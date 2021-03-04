Президентский рейтинг: социолог объяснил, могут ли быть радикальные перестановки

Директор Социологической группы "Рейтинг" Алексей Антипович считает, что сейчас невозможно прогнозировать, что произойдет с президентским рейтингом через полгода. При этом радикальных перестановок в рейтинге между старыми политиками не стоит ожидать.
"На фокус-группах люди говорят: эти новые не справились, дайте нам других, но именно новых других. Это уже не запрос на нового Зеленского - на нового человека как просто нового человека - это запрос на нового опытного человека. И ни в коем случае это не означает возвращения Бойко, Тимошенко, Порошенко. Эти старые тяжеловесы имеют свой пласт поддержки и будут его иметь", - заявил социолог.
Антипович добавил, что сейчас можно давать прогнозы на месяц-два вперед.
"Сейчас настолько быстро все меняется, что нельзя сказать, что будет через полгода с рейтингами, о 2023-ем или 2024-ом и речи нет", - считает он.
Напомним, ранее РБК-Украина писало, что на середину февраля президентский рейтинг возглавляли Владимир Зеленский и Петр Порошенко. При этом во втором туре побеждает действующий президент.
Также Антипович объяснил, что рейтинг Зеленского вырос после введения двух пакетов санкций в отношении проросийских телеканалов, а затем народного депутата Виктора Медведчука.