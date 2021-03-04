Президентский рейтинг: социолог объяснил, могут ли быть радикальные перестановки

Директор Социологической группы "Рейтинг" Алексей Антипович считает, что сейчас невозможно прогнозировать, что произойдет с президентским рейтингом через полгода. При этом радикальных перестановок в рейтинге между старыми политиками не стоит ожидать.

"На фокус-группах люди говорят: эти новые не справились, дайте нам других, но именно новых других. Это уже не запрос на нового Зеленского - на нового человека как просто нового человека - это запрос на нового опытного человека. И ни в коем случае это не означает возвращения Бойко, Тимошенко, Порошенко. Эти старые тяжеловесы имеют свой пласт поддержки и будут его иметь", - заявил социолог.

Антипович добавил, что сейчас можно давать прогнозы на месяц-два вперед.

"Сейчас настолько быстро все меняется, что нельзя сказать, что будет через полгода с рейтингами, о 2023-ем или 2024-ом и речи нет", - считает он.