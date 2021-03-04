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Президентський рейтинг: соціолог пояснив, чи можуть бути радикальні перестановки

Новость на русском → Київ, Четвер 04 березня 2021 10:05
Президентський рейтинг: соціолог пояснив, чи можуть бути радикальні перестановки Фото: Олексій Антипович (РБК-Україна)
Автор: Мілан Лєліч, Ігор Литвиненко

Директор Соціологічної групи "Рейтинг" Олексій Антипович вважає, що зараз неможливо прогнозувати, що станеться з президентським рейтингом через півроку. При цьому радикальних перестановок у рейтингу між старими політиками не варто очікувати.

Про це Антипович заявив в інтерв'ю РБК-Україна.

"На фокус-групах люди кажуть: ці нові не впоралися, дайте нам інших, але саме нові інших. Це вже не запит на нового Зеленського - на нового людини як просто нового людини - це запит на нового досвідченої людини. І ні в якому разі це не означає повернення Бойко, Тимошенко, Порошенко. Ці старі важковаговики мають свій пласт підтримки і будуть його мати", - заявив соціолог.

Антипович додав, що зараз можна давати прогнози на місяць-два вперед.

"Зараз настільки швидко змінюється, що не можна сказати, що буде через півроку з рейтингами, про 2023-му або 2024-му і мови немає", - вважає він.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що на середину лютого президентський рейтинг очолювали Володимир Зеленський і Петро Порошенко. При цьому в другому турі перемагає чинний президент.

Також Антипович пояснив, що рейтинг Зеленського виріс після введення двох пакетів санкцій щодо проросійських телеканалів, а потім народного депутата Віктора Медведчука.

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