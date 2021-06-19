На президентских выборах в Иране победил известный своей жестокостью судья

По словам представителя министерства внутренних дел Джамала Орфи, при подсчете около 90% из 28,6 миллиона бюллетеней Раиси набрал 17,8 миллиона, что дает ему неоспоримое преимущество.

Явка на выборах 18 июня, в которых участвовали четыре кандидата, была рекордно низкой - около 48%.

Назначенный верховным лидером аятоллой Али Хаменеи на высокопоставленную должность главы судебной системы в 2019 году, Раиси несколько месяцев спустя попал под санкции США из-за нарушений прав человека.

В их числе - роль, которую, по данным правозащитников, Раиси сыграл в казнях тысяч политических заключенных в 1988 году и в насильственном подавлении беспорядков в 2009 году. Иран никогда не признавал массовых казней, и сам Раиси никогда публично не высказывался по поводу обвинений.

Аналитики считают Раиси наиболее грозным представителем силовых структур. Благодаря поддержке Хаменеи, Раиси получил смог одержать победу.

Генеральный секретарь Amnesty International Аньес Калламар сказала, что победа Раиси на выборах стала "мрачным напоминанием о том, что в Иране царит безнаказанность".

Уходящий в отставку президент-прагматик Хасан Рухани посетил Раиси в его офисе, чтобы поздравить его, а министр иностранных дел Мохаммад Джавад Зариф сказал, что он будет хорошо руководить Ираном.

"Мы будем поддерживать и полностью сотрудничать с избранным президентом в течение следующих 45 дней, когда новое правительство возьмет на себя ответственность", - цитируют государственные СМИ слова Рухани.

Ядерные переговоры

Избрание Раиси приходится на критический момент. Иран и шесть крупных держав ведут переговоры о возобновлении ядерной сделки 2015 года. Президент США Дональд Трамп отказался от сделки в 2018 году и вновь ввел жесткие санкции, которые снизили нефтяные доходы Ирана.

Поскольку правящие клерикалы Ирана осознают, что их политическая судьба зависит от усугубляющихся экономических трудностей, победа Раиси не помешает Ирану возродить пакт и освободиться от жестких нефтяных и финансовых санкций США.

Хаменеи, а не президент, имеет последнее слово по всем государственным вопросам, таким как внешняя и ядерная политика Ирана.

"В новом правительстве мы приложим все усилия, чтобы решить проблему жизнеобеспечения людей", - сказал Раиси, сообщают государственные СМИ.

Стремясь привлечь на свою сторону избирателей, озабоченных экономическими проблемами, Раиси пообещал создать миллионы рабочих мест и бороться с инфляцией, не предлагая подробную политическую или экономическую программу.