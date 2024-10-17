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У президентських перегонах у США немає явного лідера, - CNN

Фото: Рейтинги Трампа та Гарріс приблизно рівні перед виборами (колаж РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Оновлений середній показник загальнонаціональних опитувань громадської думки, як і раніше, не виявляє явного лідера у президентських перегонах: у середньому 50% виборців підтримують віцепрезидентку Камалу Гарріс, а 49% - колишнього президента Дональда Трампа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

З п'яти опитувань, включених у вибірку, два дають Гарріс невелику перевагу над Трампом, а троє інших констатують фактично тупикову ситуацію в перегонах.

Останні середні дані включають опитування, опубліковане 16 жовтня телеканалом Fox News, яке не виявило явного лідера у президентських перегонах на національному рівні: 50% потенційних виборців підтримують Трампа у прямому протистоянні кандидатів, а 48% підтримують Гарріс.

За даними опитування Fox, 8 із 10 зареєстрованих виборців, які підтримують Трампа, заявили, що в основному підтримують його, а не виступають проти Гарріс, тоді як 66% зареєстрованих виборців, які підтримують Гарріс, заявили, що в основному голосують за неї, а не проти Трампа.

Коли виборців попросили описати своїми словами головну проблему чи фактор, який спонукав їх проголосувати, найбільш поширеними причинами серед прихильників Гарріс були неприязнь до іншого кандидата, захист демократії та абортів; серед прихильників Трампа – економіка, імміграція та характеристики кандидатів.

Нагадаємо, президентські вибори у США відбудуться 5 листопада. Результат виборів, швидше за все, вирішить незначна кількість виборців у штатах, що коливаються, таких як Пенсільванія.

Детальніше про шанси кандидатів читайте у матеріалі РБК-Україна "Трамп проти Гарріс. Хто лідирує в рейтингах кандидатів у президенти США".

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Камала ГаррісДональд Трамп