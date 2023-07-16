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Президентка Угорщини відвідає Україну у серпні

Фото: президент Угорщини Каталін Новак (twitter com KatalinNovakMP)
Автор: Наталія Юрченко

Президентка Угорщини Каталін Новак відвідає Україну наступного місяця. Вона побуває у Києві та Закарпатті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telex.

Як зазначає офіс президентки, Новак прийняла запрошення українського уряду та прибуде на Кримську платформу. Вона відбудеться у Києві 23 серпня. Також лідерка Угорщини може зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським.

Перед візитом до столиці України угорська президентка заїде до Закарпаття. Вона разом з угорцями відзначить 20 серпня свято короля Стефана.

Варто зазначити, що Каталін Новак воостаннє зустрічалася з Зеленським 26 листопада минулого року. Тоді вона разом з прем'єрами Польщі та Бельгії відвідувала Україну. Це був візит найвищого рівня угорської держави до Києва з початку повномасштабного вторгнення РФ.

Позиція Угорщини щодо війни

Варто зазначити, що прем'єр Угорщини Віктор Орбан займає відверто проросійську позицію. Він часто робить заяви для дискредитації України.

Угорщина від початку повномасштабної війни не надала Україні військову допомогу, а також блокує санкції Європейського союзу проти Росії. Крім того, Будапешт продовжує вести торгівлю з РФ, а представники угорської влади відвідують Москву.

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