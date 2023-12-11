Президенти країн Балтії впевнені у перемозі України, але закликали готуватися до затяжного конфлікту

Крім цього, лідери балтійських країн вважають, що не варто недооцінювати вміння Росії вчитися на своїх помилках і вчасно зібратися з силами.

За словами Каріса, варіант із перемогою Росії у війні в Україні несе загрозу всьому західному світу.

"По-перше, таке питання дуже гіпотетичне. Нам також не варто мати на увазі, що Росія взагалі зможе виграти цю війну. Але якщо раптом це станеться, у небезпеці будемо всі ми, не тільки країни Балтії, але вся Європа, весь західний світ. Це те, про що ми повинні нагадати нашим партнерам", - сказав президент Естонії.

Президент Латвії заявив, що варто враховувати той факт, що Кремль завжди вчиться на своїх помилках. Росія підлаштовує свої ресурси, економіку для більш ефективного ведення війни проти українського народу, також її стратегія вибудувана на тривалий період.

"Ми, як і раніше, повинні допомагати Україні. Якщо Росія нападе на будь-яку з країн Балтії або на будь-яку з країн НАТО на Сході, то ми повинні бути готові. Ми не збираємося ризикувати і продовжимо вдосконалювати нашу обороноздатність, покращувати нашу здатність протистояти будь-якому виклику. Тоді це те, що змусить їх замислитися. Не слід також панікувати, що часом відчувається", - сказав він.

Зі свого боку Науседа підкреслив, що тільки спільно у Євросоюзу та інших союзників є можливість безпосередньо допомогти Україні перемогти у війні проти РФ.

"Я, як і раніше, вірю на 100% у перемогу України. Але нам потрібно розуміти, що у кремлівського режиму немає кінцевої мети в цій війні. Велика кількість мішеней, серед яких можуть опинитися і країни Балтії, і Східна Європа, і Центральна", - сказав президент Литви.