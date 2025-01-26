Президента Південної Кореї звинувачують у заколоті: йому можуть загрожувати роки в'язниці

У неділю прокурори Південної Кореї висунули звинувачення президенту Юн Сок Єлю в тому, що він очолив заколот. Йдеться про воєнний стан, який президент запровадив у грудні, через що нині перебуває в процесі імпічменту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NBC News .

Як пише видання, у разі визнання Юна винним, йому можуть загрожувати роки в'язниці за його указ про воєнний стан, що був спрямований на заборону політичної та парламентської діяльності та контроль над ЗМІ. Крім того, підданий імпічменту і відстороненим від влади був і прем'єр-міністр, а низці високопоставлених військових чиновників були пред'явлені звинувачення в їхній ролі в передбачуваному заколоті.

Згідно з повідомленнями у ЗМІ, протягом вихідних суд двічі відхилив клопотання прокуратури про продовження терміну утримання Юна під вартою на час проведення подальшого розслідування. Однак з урахуванням пред'явлених обвинувачень суд знову зажадав залишити його під вартою.

"Прокуратура вирішила висунути обвинувачення Юн Сок Елю, якому висунуто обвинувачення в тому, що він ватажок заколоту. Покарання ватажка заколоту нарешті починається", - заявила представник Демократичної партії Хан Мін Су.

NBC пише, що повстання - одне з небагатьох кримінальних звинувачень, від яких у президента Південної Кореї немає імунітету. Воно карається довічним ув'язненням або смертною карою, хоча Південна Корея вже кілька десятиліть нікого не страчує.