Президента Южной Кореи обвиняют в мятеже: ему могут грозить годы тюрьмы

В воскресенье прокуроры Южной Кореи предъявили обвинение президенту Юн Сок Елю в том, что он возглавил мятеж. Речь идет о военном положении, которое президент ввел в декабре, из-за чего ныне находится в процессе импичмента.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NBC News .

Как пишет издание, в случае признания Юна виновным, ему могут грузить годы тюрьмы за его указ о военном положении, который был направлен на запрет политической и парламентской деятельности и контроль над СМИ. Кроме того, подвергнут импичменту и отстраненным от власти был и премьер-министр, а ряду высокопоставленных военных чиновников были предъявлены обвинения в их роли в предполагаемом мятеже.

Согласно сообщениям в СМИ, в течение выходных суд дважды отклонил ходатайство прокуратуры о продлении срока содержания Юна под стражей на время проведения дальнейшего расследования. Однако с учетом предъявленных обвинений суд вновь потребовал оставить его под стражей.

"Прокуратура решила предъявить обвинение Юн Сок Елю, которому предъявлены обвинения а том, что он главарь мятежа. Наказание главаря мятежа наконец начинается", - заявила представитель Демократической партии Хан Мин Су.

NBC пишет, что восстание - одно из немногих уголовных обвинений, от которых у президента Южной Кореи нет иммунитета. Оно пожизненным заключением или смертной казнью, хотя Южная Корея уже несколько десятилетий никого не казнит.