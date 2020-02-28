Президента Монголии поместили на карантин после визита в Китай

Президента Монголии Халтмаагийна Баттулга отправили на карантин после однодневного визита в Китай. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Как сообщается, Баттулга вместе с несколькими другими чиновниками, в том числе с главой Министерства иностранных дел Монголии, недавно посетили Китай. Там они встретились с президентом Китая Си Цзиньпином и премьер-министром Ли Кэцяном.

"Делегация, включая президента, была немедленно отправлена на двухнедельный карантин после возвращения в Монголию в четверг вечером, с целью профилактики", - говорится в сообщении.

На данный момент в Монголии не выявляли ни одного случая заражения коронавирусом.

При этом отмечается, что правительство страны приняло решение закрыть все школы до конца марта, а доставка угля в Китай приостановить до 2 марта.

Напомним, по состоянию на 28 февраля коронавирус COVID-19 был выявлен в 46 странах. Украины в списке стран, пораженных коронавирусом, нет. За пределами Китая коронавирусом заразились уже 4430 людей. Наибольшее количество случаев в Европе было зарегистрировано в Италии - 650, среди них 17 - летальных.