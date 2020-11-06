Президента Косово в Гааге взяли под стражу

Президент Косово Хашим Тачи задержан и взят под стражу в Гааге. Международный суд ему инкриминирует военные преступления и преступления против человечности.

Об этом сообщает Специализированная прокуратура международного суда по преступлениям в Косово.

В сообщении говорится, что помимо Тачи, в следственный изолятор отправили бывшего спикера парламента Косово Кадри Весели, одного из полевых командиров Освободительной армии Косово Реджепа Селими и экс-главу парламента Якупа Красничи.

В утвержденном обвинительном заключении говорится, что военные преступления в виде незаконных или произвольных арестов и задержаний, жестокого обращения, пыток и убийств, а также преступления против человечности в виде тюремного заключения, других бесчеловечных действий - пыток, убийств, насильственных исчезновений людей и преследований - совершались Тачи и его соратниками с марта 1998 года по сентябрь 1999 года.

Преступления якобы происходили по всей территории Косово и в Северной Албании и были совершены членами Освободительной армии Косово против сотен мирных жителей и лиц.

Напомним, 5 ноября Хашим Тачи подал в отставку. Причиной этому являются официальные обвинения против него в военных преступлениях. Тачи заявил на специальной пресс-конференции, что придерживается обещания и уходит в отставку после вынесения ему обвинений.

В конце июня Хашим Тачи отказался уйти в отставку после того, как Специальный суд по Косово обвинил его в военных преступлениях. Тогда он заявил, что готов уйти с должности после решения суда в Гааге.