Президента Чехии госпитализировали

Президента Чехии Милоша Земана госпитализировали. Чешского лидера доставили в Центральный военный госпиталь в Праге из-за травмы руки.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Отмечается, что ему предстоит операция.

"Это не опасное для жизни состояние, президент поддерживает контакты со своей семьей и своими сотрудниками", - заявил его официальный представитель Йиржи Овчачек.

Также поступила информация, что до этого Земан встретился с главой партии "Свобода и прямая демократия" Томио Окамурой.

В октябре прошлого года здоровье 75-летнего президента широко обсуждалось в парламенте Чехии. Он провел четыре дня в больнице. По официальной версии, он проходил профилактический осмотр. Милош Земан ответил, что единственная его проблема - больные ноги. Он отверг сообщения о том, что ему придется подать в отставку по состоянию здоровья.

Добавим, в мае министр иностранных дел Чехии Томаш Петржичек попал в аварию в Праге, в результате дорожно-транспортного происшествия тогда погиб водитель.