ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Президента банка "Аркада" взяли под стражу

Киев, Пятница 04 сентября 2020 18:48
Президента банка "Аркада" взяли под стражу
Фото: протесты инвесторов "Аркады" (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

В пятницу, 4 сентября, суд избрал меру пресечения президенту банка "Аркада" в виде содержания под стражей сроком на 60 дней. Однако, суд предоставил ему альтернативу в виде залога в размере 21 млн гривен.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.

Подозреваемого взяли под стражу в зале суда.

Напомним, ранее прокуратура сообщила о подозрении президенту банка "Аркада". Его подозревают в присвоении денежных средств фондов финансирования строительства жилых комплексов "Эврика" и "Патриотика" в сумме 50 млн гривен.

Ранее сообщалось, что Нацполиция расследует дело о 9 млрд гривен, собранных через фонд банка "Аркада", признанного неплатежеспособным.

Напомним, в Киеве протестовали инвесторы банка "Аркада" за восстановление строительства жилых комплексов, их акции были и под ОП, и под КГГА.

После этого, во время одной из таких акции мэр города заявил, что обратился в правоохранительные органы, чтобы они дали оценку действиям застройщика.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Общество Аркада Банкохрана
News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь