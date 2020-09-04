Президента банка "Аркада" взяли под стражу

Фото: протесты инвесторов "Аркады" (РБК-Украина)

В пятницу, 4 сентября, суд избрал меру пресечения президенту банка "Аркада" в виде содержания под стражей сроком на 60 дней. Однако, суд предоставил ему альтернативу в виде залога в размере 21 млн гривен.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.

Подозреваемого взяли под стражу в зале суда.

Напомним, ранее прокуратура сообщила о подозрении президенту банка "Аркада". Его подозревают в присвоении денежных средств фондов финансирования строительства жилых комплексов "Эврика" и "Патриотика" в сумме 50 млн гривен.

Ранее сообщалось, что Нацполиция расследует дело о 9 млрд гривен, собранных через фонд банка "Аркада", признанного неплатежеспособным.

Напомним, в Киеве протестовали инвесторы банка "Аркада" за восстановление строительства жилых комплексов, их акции были и под ОП, и под КГГА.

После этого, во время одной из таких акции мэр города заявил, что обратился в правоохранительные органы, чтобы они дали оценку действиям застройщика.