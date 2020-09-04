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Президента банку "Аркада" взяли під варту

Київ, П'ятниця 04 вересня 2020 18:48
Президента банку "Аркада" взяли під варту
Фото: протести інвесторів "Аркади" (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

У п'ятницю, 4 вересня, суд обрав запобіжний захід президенту банку "Аркада" у вигляді утримання під вартою строком на 60 днів. Однак, суд надав йому альтернативу у вигляді застави у розмірі 21 млн гривень.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури Києва.

Підозрюваного взяли під варту в залі суду.

Нагадаємо, раніше прокуратура повідомила про підозру президента банку "Аркада". Його підозрюють у привласненні коштів фондів фінансування будівництва житлових комплексів "Еврика" і "Патріотика" в сумі 50 млн гривень.

Раніше повідомлялося, що Нацполіція розслідує справу про 9 млрд гривень, зібраних через фонд банку "Аркада", визнаного неплатоспроможним.

Нагадаємо, у Києві протестували інвестори банку "Аркада" за відновлення будівництва житлових комплексів, їх акції були і під ОП, і під КМДА.

Після цього, під час однієї з таких акції мер міста заявив, що звернувся в правоохоронні органи, щоб вони дали оцінку діям забудовника.

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