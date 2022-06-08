Президент в Запорожье встретился с вынужденными переселенцами из Мариуполя

Президент Владимир Зеленский побывал в Запорожской области с рабочим визитом. Во время визита он посетил шелтер "Метинвеста" в Запорожье, где разместили украинцев из Мариуполя, которые были вынуждены покинуть свои дома из-за вооруженной агрессии РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу президента.

Президент пообещал переселенцам, что Украина вернет все свои территории, и мариупольцы вернутся к новым комфортным домам.

Глава государства также осмотрел лечебные кабинеты и помещения шелтера, и пообщался с переселенцами. Он выразил убеждение, что люди, которые были вынуждены покинуть свои города, обязательно вернутся домой.

"У нас нет сомнений, что мы освободим все временно оккупированные города. Это обязательно будет", - отметил Зеленский.

Переселенцы обратились к президенту с просьбой посодействовать в решении вопроса восстановления утраченных документов и оформления свидетельств о смерти родных, погибших на временно оккупированных территориях.

Зеленский призвал их приобщаться к разработке механизма, который мог бы упростить процедуру получения таких документов. Также во время встречи также шла речь об обеспечении внутренне перемещенных лиц жильем - сейчас жилье, еду и бытовые вещи в санатории вынужденным переселенцам бесплатно предоставляет группа "Метинвест". Зеленский отметил, что все люди, которые потеряли свои дома, должны получить комфортное жилье.

Отметим, что за 100 дней войны "Метинвест" принял на социальных объектах Запорожья примерно 6 тысяч переселенцев. Эти люди получили жилье, психологическую, медицинскую и гуманитарную помощь.