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Президент у Запоріжжі зустрівся з вимушеними переселенцями з Маріуполя

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Середа 08 червня 2022 15:41
Президент у Запоріжжі зустрівся з вимушеними переселенцями з Маріуполя Фото: президент у Запоріжжі зустрівся з вимушеними переселенцями з Маріуполя (РБК-Україна)
Автор: Артем Горовенко

Президент Володимир Зеленський побував у Запорізькій області з робочим візитом. Під час візиту він відвідав шелтер "Метінвесту" в Запоріжжі, де розмістили українців з Маріуполя, які були змушені покинути свої будинки через збройну агресію РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу президента.

Президент пообіцяв переселенцям, що Україна поверне усі свої території, і маріупольці повернуться до нових комфортних домівок.

Глава держави також оглянув лікувальні кабінети і приміщення шелтеру, та поспілкувався з переселенцями. Він висловив переконання, що люди, які були змушені залишити свої міста, обов’язково повернуться додому.

"У нас немає сумнівів, що ми звільнимо всі тимчасово окуповані міста. Це обов’язково буде", - зазначив Зеленський.

Переселенці звернулися до президента з проханням посприяти в розв’язанні питання відновлення втрачених документів та оформлення свідоцтв про смерть рідних, які загинули на тимчасово окупованих територіях.

Зеленський закликав їх долучатися до розробки механізму, котрий міг би спростити процедуру отримання таких документів. Також під час зустрічі також ішлося про забезпечення внутрішньо переміщених осіб житлом - зараз житло, їжу та побутові речі в санаторії вимушеним переселенцям безплатно надає група "Метінвест". Зеленський наголосив, що всі люди, які втратили свої домівки, мають отримати комфортне житло.

Зазначимо, що за 100 днів війни "Метінвест" прийняв на соціальних об’єктах Запоріжжя приблизно 6 тисяч переселенців. Ці люди отримали житло, психологічну, медичну та гуманітарну допомогу.

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