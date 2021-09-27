Президент Южной Кореи предлагает запретить есть собак

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин выступил с инициативой ввести запрет на употребление собак в пищу. Данный вопрос должно рассмотреть правительство страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yonhup .

По словам пресс-секретаря южнокорейского президента Пак Кен Ми, он попросил рассмотреть введение официального запрета.

"Не пора ли разумно рассмотреть вопрос о запрете потребления мяса собак?", - процитировала она вопрос Муна премьер-министру страны Ким Бу Кюму на еженедельной консультации по вопросам политики.

По ее словам, президент сделал это заявление, когда премьер представил правительственный план по улучшению системы ухода за брошенными домашними животными. Другие подробности заявления Муна не приводятся.

Отметим, на сегодня в Южной Корее еще действуют собачьи фермы, на которых выращивают некоторые породы собак для еды. В стране действует закон о защите животных, который запрещает жестокое обращение, но не употребление мяса собак в пищу.

Тем временем противники такого запрета уже выступили с заявлением о том, что люди также должны иметь свободу выбора, что им есть.