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Президент Південної Кореї пропонує заборонити їсти собак

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Сеул, Понеділок 27 вересня 2021 17:59
Президент Південної Кореї пропонує заборонити їсти собак Фото: президент Південної Кореї Мун Чже Ін (Jabin Botsford-Pool/Getty Images)
Автор: Артем Горовенко

Президент Південної Кореї Мун Чже Ін виступив з ініціативою ввести заборону на вживання собак в їжу. Дане питання має розглянути уряд країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yonhup.

За словами прес-секретаря південнокорейського президента Пак Кен Мі, він попросив розглянути введення офіційної заборони.

"Чи не час розумно розглянути питання про заборону споживання м'яса собак?",- процитувала вона питання Муна прем'єр-міністру країни Кім Бу Кюму на щотижневій консультації з питань політики.

За її словами, президент зробив цю заяву, коли прем'єр представив урядовий план щодо поліпшення системи догляду за кинутими домашніми тваринами. Інші подробиці заяви Муна не наводяться.

Відзначимо, на сьогодні в Південній Кореї ще діють собачі ферми, на яких вирощують деякі породи собак для їжі. У країні діє закон про захист тварин, який забороняє жорстоке поводження, але не вживання м'яса собак в їжу.

Тим часом противники такої заборони вже виступили із заявою про те, що люди також повинні мати свободу вибору, що їм їсти.

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