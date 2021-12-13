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Президент ЮАР заразился коронавирусом

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ЮАР, Понедельник 13 декабря 2021 01:59
Президент ЮАР заразился коронавирусом Фото: Сирил Самафоса, президент ЮАР (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Президент ЮАР Сирил Рамафоса сдал положительный результат теста на коронавирусную инфекцию. Сейчас он проходит курс лечения.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу президента.

По данным офиса президента, 69-летний Рамафоса почувствовал себя плохо после участия в мероприятии в Кейптауне.

"Президент проходит курс лечения от COVID-19 после положительного результата теста на инфекцию", - говорится в сообщении.

Сейчас он пребывает в "хорошем настроении" и находится под наблюдением специалистов военно-медицинской службы сил обороны ЮАР.

Напомним, в ЮАР заявили, что доля людей, у которых развиваются тяжелые заболевания на фоне заражения штаммом коронавируса "Омикрон", или которые умирают, заметно ниже, чем во время предыдущих волн, связанных с "Дельта".

Напомним, эксперты озвучили версии того, как возник новый штамм коронавируса "Омикрон". Он мог возникнуть в организме пациента с подавленным иммунитетом.

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