Президент ЮАР заразился коронавирусом

Президент ЮАР Сирил Рамафоса сдал положительный результат теста на коронавирусную инфекцию. Сейчас он проходит курс лечения.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на пресс-службу президента .

Сейчас он пребывает в "хорошем настроении" и находится под наблюдением специалистов военно-медицинской службы сил обороны ЮАР.

"Президент проходит курс лечения от COVID-19 после положительного результата теста на инфекцию", - говорится в сообщении.

По данным офиса президента, 69-летний Рамафоса почувствовал себя плохо после участия в мероприятии в Кейптауне.

Напомним, в ЮАР заявили, что доля людей, у которых развиваются тяжелые заболевания на фоне заражения штаммом коронавируса "Омикрон", или которые умирают, заметно ниже, чем во время предыдущих волн, связанных с "Дельта".

Напомним, эксперты озвучили версии того, как возник новый штамм коронавируса "Омикрон". Он мог возникнуть в организме пациента с подавленным иммунитетом.