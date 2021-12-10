В ЮАР число тяжелых заболеваний COVID из-за штамма "Омикрона" ниже, чем при "Дельте"

В ЮАР заявили, что доля людей, у которых развиваются тяжелые заболевания на фоне заражения штаммом коронавируса "Омикрон", или которые умирают, заметно ниже, чем во время предыдущих волн, связанных с "Дельта". Однако власти предупреждают, что полученные данные являются предварительными и по мере распространения COVID картина может измениться.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times .

Данные Национального института инфекционных заболеваний ЮАР показывают, что 31% пациентов с положительным тестом на COVID, поступивших в больницы столицы Претории за последние 25 дней, потребовали специализированной помощи или провели время в отделении интенсивной терапии, по сравнению с двумя третями пациентов за аналогичный период второй и третьей волн коронавируса.

Показатели внутрибольничной смертности на этом этапе также значительно ниже. 4% пациентов с коронавирусом, поступивших в течение последних 25 дней, умерли, по сравнению с 20% в течение двух предыдущих волн.

Показатели тяжелых заболеваний и смертности были ниже среди пациентов в возрасте от 30 до 80 лет, что позволяет предположить, что закономерность снижения тяжести заболевания не обусловлена какими-либо различиями в возрасте пациентов.