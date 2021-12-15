Президент Всемирного Еврейского конгресса призвал противостоять отрицанию права Израиля на существование

"Система движения BDS (Boycott, Divestment and Sanctions - глобальная политическая кампания и общественное движение, призывающее к экономическому и политическому давлению на Израиль с целью прекращения им действий, характеризуемых организаторами кампании как нарушения международного права, - ред.) делегитимизирует еврейское государство Израиль, и это снова притягивает к себе внимание. Особенно в Интернете, в университетах, везде. Места, которые когда-то были уважаемыми центрами свободы мысли и обучения - колледжи и университеты, теперь одни из наименее свободных мест на Земле. Никогда не думал, что увижу это когда-нибудь в своей жизни. Но сегодня еврейским парням небезопасно гулять по улицам Парижа, Лондона и даже Нью-Йорка в ермолке", - сказал на форуме Лаудер.

Он также отметил, что ему всегда нравились визиты в Украину, и каждой новой поездки он ждет с нетерпением, и напомнил, что два месяца назад отмечалась 80-я годовщина трагедии в Бабьем Яру.

"В длинном списке террора, которым был подвергнут еврейский народ во Второй мировой войне, были некоторые моменты, которые выделялись. Бабий Яр - один из них. Невероятная трагедия тех двух дней должна послужить напоминанием всему миру о том, что антисемитизм, даже в его самой легкой форме, может привести к таким трагедиям, как Бабий Яр", - сказал Лаудер.

Он подчеркнул, что трагедия Бабьего Яра касается не только евреев, а всего мира.

"Не дайте себя обмануть. Нет разницы между антисемитизмом и антисионизмом. Ненависть к Израилю - это просто укрытие для тех, кто ненавидит евреев. Никогда не позволяйте антисемитской или антиизраильской лжи остаться незамеченными. Антисемиты отступают, когда им противостоят", - подчеркнул Лаудер.

Лаудер также поблагодарил основателя KJF, президента Еврейской конфедерации Украины, вице-президента Всемирного Еврейского Конгресса Бориса Ложкина за возрождение еврейской общины в Украине и пообещал ему содействие.

"Мы работаем с еврейскими общинами в 100 странах мира, в том числе с замечательной и сильной еврейской общиной Украины, созданной Борисом Ложкиным. Мы поможем вам", - заявил Лаудер.