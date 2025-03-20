Президент відповідальний за недоотримання бюджетом мільярдів гривень від тютюнового акцизу, – експерт

Про це заявив виконавчий директор громадської організації "Життя" Дмитро Купира, повідомляє РБК-Україна з посиланням на колонку " Економічної правди ".

"Закон мав набути чинності з 1 січня 2025 року, проте до 7 березня 2025 року він не був підписаний президентом. Таким чином, зараз діють норми чинного Податкового кодексу: 3 019,85 грн за тис. шт. (близько 70 євро)", - пояснює ситуацію Купира.

За його словами, від цієї ситуації виграють лише тютюнові компанії, які сплачують акциз за старими ставками.

"Не підписуючи та не ветуючи закон, Володимир Зеленський узяв на себе відповідальність за доступність тютюнової продукції та недоотримання держбюджетом мільярдів гривень, від чого заробляє тютюнова індустрія", - заявив глава громадської організації "Життя".

Антитютюновий активіст підтримує подальше підвищення акцизів на тютюнові вироби, нагадуючи, що "в Україні знижується споживання тютюнових та нікотинових виробів, на що серед іншого вплинула політика сталого підвищення акцизів".

"В умовах невизначеності щодо подальшої міжнародної підтримки, особливо з боку нової адміністрації США, Україна потребує рішучих податкових заходів, які відповідатимуть воєнному часу та інтересам держави", - впевнений Дмитро Купира.

За його словами, необхідно продовжувати підвищення акцизів, що "забезпечить реальне зростання бюджетних доходів та покращення демографічного стану, від якого залежить стійкість держави".

Також подальше поступове підвищення акцизів на тютюнові вироби є одним із шляхів внутрішньої мобілізації фінансових ресурсів на оборону України під час повномасштабної військової агресії РФ.

Про це йшлося на експертній дискусії "Гроші на перемогу: де знайти всередині країни, і чому немає політичної волі?", що відбулася 19 березня.

"Підвищення акцизів на тютюнові вироби – це один з ефективних інструментів, який підтримує понад 50% громадян України. Вони вважають, що це той податок, який можна підвищувати. І є навіть цьому суспільна підтримка. Сподіваюсь, таке рішення буде сфіналізовано якнайшвидше. Бо йдеться в тому числі про збереження державності", - заявив виконавчий директор громадської організації "Життя" Дмитро Купира на експертній дискусії.

Схожі висновки зробили і інші учасники експертної дискусії, які заявляли, що Україна не має лише чекати на зовнішню фінансову допомогу, але й шукати внутрішні ресурси.

"Україна повинна знаходити внутрішні кошти, аби екзистенційно зберегтись і продовжувати існувати, ба більше того - перемогти у війні. Насправді (те що відбувається) – це не нормально, і це свідчить про глибину проблем, які на даний момент існують в державному устрої країни", - зазначив під час експертної дискусії екс-прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Станіслав Броневицький.

Як повідомлялося, 4 грудня 2024 року Верховна Рада України ухвалила закон № 4115-IX "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо перегляду ставок акцизного податку на тютюнові вироби" (законопроєкт № 11090). 9 грудня ухвалений закон було направлено на підпис президенту України, проте він досі не підписаний президентом.

Закон, який мав набути чинності з 1 січня 2025 року, передбачає поступове переведення ставок акцизного податку на тютюнові вироби в євро та продовження чинного графіка підвищення акцизів до 2028 року для остаточного досягнення мінімального рівня, встановленого в ЄС (90 євро за 1000 штук сигарет).

Згідно з оцінками, Україна щодня втрачає понад 25 млн грн податкових надходжень. Без підписаного закону про підвищення акцизів на тютюнові вироби український бюджет може втратити 9 млрд грн податкових надходжень у 2025 році.

Міжнародний валютний фонд визначив, що підписання закону про підвищення акцизів на тютюнові вироби, є важливим маяком, необхідним для отримання наступного траншу фінансування для України.

На сайті президента у лютому 2025 році була зареєстрована петиція із закликом підписати закон №4115-IX про перегляд ставок акцизного податку на тютюнові вироби.