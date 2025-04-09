Президент Венесуели підписав указ про НС в економіці: що це означає
Президент Венесуели Ніколас Мадуро підписав указ про надзвичайний економічний стан у країні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
В ефірі державного телебачення Мадуро заявив, що документ оголошує в країні надзвичайний економічний стан терміном на 60 днів. Він необхідний для того, щоб підтримувати виробничі сектори країни в умовах глобальної "економічної війни".
За словами президента, указ дозволяє йому вжити всіх необхідних заходів для забезпечення економічного зростання, зокрема:
- загальне призупинення стягнення та застосування податків;
- дозвіл витрат із казначейства та інших джерел фінансування, не передбачених у річному бюджеті;
- боротьбу з ухиленням від сплати податків, впровадження механізмів імпортозаміщення, стимулювання інвестицій.
Мадуро додав, що дуже важливо отримати нові джерела інвестицій. За його словами, будь-хто, хто захоче інвестувати у Венесуелу, отримає особливе ставлення.
Водночас Bloomberg пише, що указ президента потребує схвалення Національної асамблеї та конституційної палати Верховного суду.
Нагадаємо, кілька місяців тому спірно обраний президент Венесуели Ніколас Мадуро запропонував реформувати конституцію країни. Він сказав, що це спроба змінити територіальні поділи і диверсифікувати економіку.
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