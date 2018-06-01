Президент УЕФА поблагодарил главу ФФУ за финал Лиги чемпионов

Чеферин направил Павелко соответствующее письмо

Президент УЕФА Александер Чеферин поблагодарил президента Федерации футбола Украины (ФФУ) Андрея Павелко за прекрасную организацию финала Лиги чемпионов УЕФА. Об говорится в письме Александера Чеферина, которое опубликовало "Эспрессо".

"Уважаемый господин Павелко, дорогой Андрей, мой друг, находиться в Киеве во время финала Лиги чемпионов УЕФА-2018 было огромным удовольствием для нас. НСК "Олимпийский" является одним из самых величественных стадионов в Европе, и он величественно принял финал Лиги чемпионов УЕФА между "Реалом" (Мадрид) и ФК "Ливерпуль". Я знаю, как тяжело Вы и Ваша команда работали для того, чтобы провести этот финал наилучшим образом, и я рад отметить, что ФФУ, все украинские государственные учреждения и город Киев проделали выдающуюся работу. Пожалуйста, передайте мои слова благодарности всем задействованным сторонам", - говорится в письме.

Кроме того, Чеферин поблагодарил "за теплое гостеприимство, проявленное ко всей команде УЕФА и всем нашим гостям".

"Находиться в Вашей прекрасной стране – всегда честь, и я надеюсь очень скоро снова встретиться с Вами", – говорится в письме.

Источник фото: Эспрессо

Ранее, во время пребывания в Украине, Александер Чеферин выражал свое восхищение организацией финалов Лиги чемпионов УЕФА, называя проведенную Андреем Павелко и Федерацией футбола Украины работу "образцовой настолько, насколько это вообще было возможно".