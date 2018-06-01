Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

Президент УЕФА поблагодарил главу ФФУ за финал Лиги чемпионов

НовостиСпорт    01.06.2018 - 13:51
Фото: Андрей Павелко и Александр Чеферин (ru.espreso.tv)
Фото: Андрей Павелко и Александр Чеферин (ru.espreso.tv)

Чеферин направил Павелко соответствующее письмо

Президент УЕФА Александер Чеферин поблагодарил президента Федерации футбола Украины (ФФУ) Андрея Павелко за прекрасную организацию финала Лиги чемпионов УЕФА. Об говорится в письме Александера Чеферина, которое опубликовало "Эспрессо".

"Уважаемый господин Павелко, дорогой Андрей, мой друг, находиться в Киеве во время финала Лиги чемпионов УЕФА-2018 было огромным удовольствием для нас. НСК "Олимпийский" является одним из самых величественных стадионов в Европе, и он величественно принял финал Лиги чемпионов УЕФА между "Реалом" (Мадрид) и ФК "Ливерпуль". Я знаю, как тяжело Вы и Ваша команда работали для того, чтобы провести этот финал наилучшим образом, и я рад отметить, что ФФУ, все украинские государственные учреждения и город Киев проделали выдающуюся работу. Пожалуйста, передайте мои слова благодарности всем задействованным сторонам", - говорится в письме.

Кроме того, Чеферин поблагодарил "за теплое гостеприимство, проявленное ко всей команде УЕФА и всем нашим гостям".

"Находиться в Вашей прекрасной стране – всегда честь, и я надеюсь очень скоро снова встретиться с Вами", – говорится в письме.

Источник фото: Эспрессо

Ранее, во время пребывания в Украине, Александер Чеферин выражал свое восхищение организацией финалов Лиги чемпионов УЕФА, называя проведенную Андреем Павелко и Федерацией футбола Украины работу "образцовой настолько, насколько это вообще было возможно".

 

УЕФА посмертно наградил орденом украинского тренера Кучеревского УЕФА не накажет Рамоса за удар локтем в финале Лиги чемпионов
Теги публикации: УЕФА, Финал Лиги чемпионов  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
"Так облажаться – надо уметь": Забужко заявила, что "спецоперация Бабченко" – мощный удар по ФСБ
"У него выпало два зуба": Собчак рассказала, как чувствует себя Сенцов
Украинка приехала на российский детский конкурс в оккупированный Крым
"Сильно изменился": фото с постаревшим Савиком Шустером удивили сеть
On Top