Социальные страницы
Курси валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

Президент УЄФА подякував голові ФФУ за фінал Ліги чемпіонів

НовиниСпорт    01.06.2018 - 13:51
Фото: Андрій Павелко та Александер Чеферін (ru.espreso.tv)
Фото: Андрій Павелко та Александер Чеферін (ru.espreso.tv)

Чеферін направив відповідний лист Павелку

Президент УЄФА Александер Чеферін подякував президенту Федерації футболу України (ФФУ) Андрію Павелку за прекрасну організацію фіналу Ліги чемпіонів УЄФА. Про йдеться в листі Александера Чеферіна, яке опублікувало "Еспрессо".

"Шановний пане Павелко, дорогий Андрію, мій друг, перебувати у Києві під час фіналу Ліги чемпіонів УЄФА-2018 було величезним задоволенням для нас. НСК "Олімпійський" є одним з найвеличніших стадіонів у Європі, і він велично прийняв фінал Ліги чемпіонів УЄФА між "Реалом" (Мадрид) і ФК "Ліверпуль". Я знаю, як важко Ви і Ваша команда працювали для того, щоб провести цей фінал найкращим чином, і я радий відзначити, що ФФУ, всі українські державні установи та місто Київ виконали видатну роботу. Будь ласка, передайте мої слова подяки всім задіяним сторонам", - йдеться в листі.

Крім того, Чеферін подякував "за теплу гостинність, виявлену до всієї команди УЄФА та всіх наших гостей".

"Перебувати у Вашій прекрасній країні – завжди честь, і я сподіваюся, дуже скоро знову зустрітися з Вами", – йдеться в листі.

Джерело фото: Еспресо

Раніше, під час перебування в Україні, Александер Чеферін висловлював своє захоплення організацією фіналів Ліги чемпіонів УЄФА, називаючи проведену Андрієм Павелком та Федерацією футболу України роботу "зразковою настільки, наскільки це взагалі було можливо".

 

УЄФА посмертно нагородив орденом українського тренера Кучеревського УЄФА не покарає Рамоса за удар ліктем в фіналі Ліги чемпіонів
Теги публікації: УЕФА, Фінал Ліги чемпіонів  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
"Так облажатися - треба вміти": Забужко заявила, що "спецоперація Бабченко" - потужний удар по ФСБ
"У нього випало два зуба": Собчак розповіла, як почуває себе Сенцов
Українка приїхала на російський дитячий конкурс в окупований Крим
"Сильно змінився": фото з постарілим Савіком Шустером здивували мережу
On Top