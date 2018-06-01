Президент УЄФА подякував голові ФФУ за фінал Ліги чемпіонів

Чеферін направив відповідний лист Павелку

Президент УЄФА Александер Чеферін подякував президенту Федерації футболу України (ФФУ) Андрію Павелку за прекрасну організацію фіналу Ліги чемпіонів УЄФА. Про йдеться в листі Александера Чеферіна, яке опублікувало "Еспрессо".

"Шановний пане Павелко, дорогий Андрію, мій друг, перебувати у Києві під час фіналу Ліги чемпіонів УЄФА-2018 було величезним задоволенням для нас. НСК "Олімпійський" є одним з найвеличніших стадіонів у Європі, і він велично прийняв фінал Ліги чемпіонів УЄФА між "Реалом" (Мадрид) і ФК "Ліверпуль". Я знаю, як важко Ви і Ваша команда працювали для того, щоб провести цей фінал найкращим чином, і я радий відзначити, що ФФУ, всі українські державні установи та місто Київ виконали видатну роботу. Будь ласка, передайте мої слова подяки всім задіяним сторонам", - йдеться в листі.

Крім того, Чеферін подякував "за теплу гостинність, виявлену до всієї команди УЄФА та всіх наших гостей".

"Перебувати у Вашій прекрасній країні – завжди честь, і я сподіваюся, дуже скоро знову зустрітися з Вами", – йдеться в листі.

Джерело фото: Еспресо

Раніше, під час перебування в Україні, Александер Чеферін висловлював своє захоплення організацією фіналів Ліги чемпіонів УЄФА, називаючи проведену Андрієм Павелком та Федерацією футболу України роботу "зразковою настільки, наскільки це взагалі було можливо".