Президент УЕФА назвал несправедливым для болельщиков формат проведения Евро-2020

Президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александр Чеферин назвал несправедливым по отношению к болельщикам и слишком сложным для команд проведение Евро-2020 . По его словам, этот формат был утвержден до его прихода и организация "вряд ли его повторит".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью президента УЕФА телеканалу BBC .

"Я бы больше не поддерживал это (формат проведения Евро-2020 - ред.)", - сказал Чеферин.

По его словам, формат Евро-2020 оказался слишком сложным для болельщиков и команд. Некоторым сборным приходилось преодолевать более 10 тысяч километров, а другим только 1 тысячу.

"Это несправедливо по отношению к болельщикам, которые должны были быть в Риме в один день, а следующие несколько - в Баку, а это четыре с половиной часа полета", - добавил президент УЕФА.

Он признал, что идея проведения Евро-2020 в разных городах Европы - это "была интересная идея", которую приняли до его прихода. "Я не думаю, что мы когда-нибудь сделаем это снова ", - уточнил он.