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Президент УЕФА назвал несправедливым для болельщиков формат проведения Евро-2020

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Ньон, Пятница 09 июля 2021 18:37
Президент УЕФА назвал несправедливым для болельщиков формат проведения Евро-2020 Фото: президент УЕФА считает несправедливым формат проведения Евро-2020 (GettyImages)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александр Чеферин назвал несправедливым по отношению к болельщикам и слишком сложным для команд проведение Евро-2020. По его словам, этот формат был утвержден до его прихода и организация "вряд ли его повторит".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью президента УЕФА телеканалу BBC.

"Я бы больше не поддерживал это (формат проведения Евро-2020 - ред.)", - сказал Чеферин.

По его словам, формат Евро-2020 оказался слишком сложным для болельщиков и команд. Некоторым сборным приходилось преодолевать более 10 тысяч километров, а другим только 1 тысячу.

"Это несправедливо по отношению к болельщикам, которые должны были быть в Риме в один день, а следующие несколько - в Баку, а это четыре с половиной часа полета", - добавил президент УЕФА.

Он признал, что идея проведения Евро-2020 в разных городах Европы - это "была интересная идея", которую приняли до его прихода. "Я не думаю, что мы когда-нибудь сделаем это снова ", - уточнил он.

Напомним, 11 июня состоится финал Евро-2020. Сборная Италии должна сыграть в решающем поединке за титул чемпиона Европы с национальной командой Англии на стадионе Уэмбли.

На лондонском стадионе будет до 60 тысяч зрителей, но большинство из них будут местными ввиду ограничений касательно прилета иностранцев в Великобританию и необходимости самоизоляции по прибытию в страну.

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УЕФА евро 2020 Футбол
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