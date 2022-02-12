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Президент Туркменистана заявил о намерении передать власть. Уже есть дата внеочередных выборов

Автор: Анастасия Рокитна

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов заявил о намерении передать власть "молодым руководителям". Досрочные выборы президента пройдут 12 марта.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Reuters.

На внеочередном заседании верхней палаты парламента президент Туркменистана заявил о намерении уйти в отставку.

"Я поддерживаю мысль, что дорогу к государственному управлению на новом этапе развития нашей страны надо дать молодым руководителям, воспитанным в духовной среде и в соответствии с высокими требованиями современности", - сказал он.

Центризбирком страны заявил, что выборы президента состоятся 12 марта.

Бердымухамедов занял пост президента Туркменистана в 2007 году. На сессии парламента президент отметил, что был избран ровно 15 лет назад. СМИ пишут, что следующим главой страны может стать его сын - Сердар Бердымухамедов.

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Туркменистан