Президент Совета ЕС по телефону призвал Путина освободить Навального

Президент Совета Европы Шарль Мишель во время телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным поднял тему ареста Алексея Навального. Мишель призвал российские власти немедленно освободить оппозиционера из изолятора.

Об этом глава Совета Европы написал на странице в Twitter.

"В сегодняшнем разговоре с Путиным я подтвердил, что Евросоюз един в своем осуждении задержания Навального и призывает к его немедленному освобождению", - написал Мишель.

Кроме того, президент Евросовета призвал Москву провести полное и прозрачное расследование покушения на него.

Напомним, Навального арестовали сразу после возвращения в Россию из Германии, где он лечился от последствий отравления. Как известно, причастными к отравлению Навального считают российские спецслужбы.

Также РБК-Украина писало, что российского оппозиционера Навального могут приговорить к 10 годам колонии. В России сейчас рассматривается несколько уголовных дел в отношении Навального.

Добавим, из-за ареста Навального в России анонсировали акции протеста. Российские власти уже готовятся к ним.