ru
ua

News
+
-

Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Президент Совета ЕС по телефону призвал Путина освободить Навального

Автор: Дмитрий Левицкий

Президент Совета Европы Шарль Мишель во время телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным поднял тему ареста Алексея Навального. Мишель призвал российские власти немедленно освободить оппозиционера из изолятора.

Самые читаемые новости

Об этом глава Совета Европы написал на странице в Twitter.

"В сегодняшнем разговоре с Путиным я подтвердил, что Евросоюз един в своем осуждении задержания Навального и призывает к его немедленному освобождению", - написал Мишель.

Кроме того, президент Евросовета призвал Москву провести полное и прозрачное расследование покушения на него.

Напомним, Навального арестовали сразу после возвращения в Россию из Германии, где он лечился от последствий отравления. Как известно, причастными к отравлению Навального считают российские спецслужбы.

Также РБК-Украина писало, что российского оппозиционера Навального могут приговорить к 10 годам колонии. В России сейчас рассматривается несколько уголовных дел в отношении Навального.

Добавим, из-за ареста Навального в России анонсировали акции протеста. Российские власти уже готовятся к ним.

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Владимир ПутинЕвросоюзРоссийская ФедерацияНавальный