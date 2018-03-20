Президент Словаччини не буде призначати новий уряд

Президент Словаччини Андрій Кіска не буде призначати новий уряд у тому складі, який був запропонований коаліцією, передає Aktuality.sk.

Повідомляється, що Петер Пеллегріні, якому було доручено формування нового уряду, вчора представив президенту список імен, які повинні увійти в уряд.

За словами президента, він знову зустрівся з Пеллегріні і заявив, що не призначить уряд у нинішньому складі. Президент дав доручення Пеллегріні представити новий склад уряду до п'ятниці, 23 березня.

Нагадаємо, Кіска 15 березня погодився на запропоновану напередодні прем'єр-міністром Робертом Фіцо відставку уряду.

Президент передав мандат на формування нового уряду однопартійцю Фіцо - Петеру Пеллегріні. Як відомо, те, що соціал-демократи збережуть право висунути власну кандидатуру наступного глави уряду, було умовою відставки Фіцо.

Раніше Фіцо заявляв, що готовий піти у відставку із-за політичної кризи, що виникла після вбивства журналіста Яна Куцяка і його нареченої. Повідомлялося, що Фіцо поставив три умови своєї відставки, зокрема, посада прем'єр-міністра повинна залишитися за його партією, президент повинен пообіцяти поважати коаліційну угоду і поважати результати виборів 2016 року.