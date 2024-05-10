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Президент Словаччини про війну в Україні: ви захищаєте не лише власну країну

Фото: президент Словаччини Зузана Чапутова (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Світові лідери мають докласти зусиль для припинення російської війни в Україні.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявила президент Словаччини Зузана Чапутова на прес-конференції з президентом України Володимиром Зеленським у Києві.

"Трагедія в Україні, російська війна - йдеться про обстріли чи про бомбардування - під час кожного візиту в Україну я стикалася з трагедіями людей. Я говорила з жертвами сексуального насильства, з батьками дітей, яких вивезли до Росії. Я відчуваю всю трагедію. Її необхідно зупинити. Весь цивілізований світ має взяти в цьому участь", - заявила Чапутова.

За її словами, Словаччина бачить Україну як суверенну державу, яка самостійно обиратиме свій шлях.

"Тільки такий мир прийнятний. Ми дуже цінуємо вашу хоробрість. Ви захищаєте не лише власну країну, а й принципи, на яких ґрунтується і наша безпека", - сказала вона.

Позиція Словаччини щодо війни в Україні

Сьогодні, 10 травня, до Києва з прощальним візитом прибула президент Словацької Республіки Зузана Чапутова.

Нагадаємо, минулого року в Словаччині відбулися парламентські вибори. Тоді до влади в країні прийшли Роберт Фіцо і соціал-демократи Круза. Перший заявив, що Словаччина припинить військову допомогу Україні не допустить її вступу до НАТО.

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Війна в Україні