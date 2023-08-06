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Президент Словаччини дозволила дев'яти громадянам вступити до ЗСУ

Фото: президент Словаччини Зузана Чапутова (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Президент Словаччини Зузана Чапутова своїм указом допустила до служби у Збройних Силах України дев'ять словаків.

Про це заявив директор відділу комунікацій Канцелярії президента Словаччини Юзеф Матей, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Teraz.Sk.

"З 24 лютого 2022 року по 2 серпня 2023 року Президент Словацької Республіки ухвалила загалом 35 постанов, з них дев'ять дозвільних та 26 не дозволяють проходження військової служби у Збройних Силах України", - уточнив Матей.

За його словами, служба у словаків іноземних збройних сил має бути санкціонована президентом Словаччини відповідно до Закону про військовий обов'язок. Заява подається до райвідділу, її мають прокоментувати міністерства оборони, внутрішніх та закордонних справ.

Візит Зеленського до Словаччини

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський 7 липня здійснив робочий візит до Словаччини.

Словаччина є одним із союзників України з початку повномасштабної війни. Вона надає нашій країні як військову, і політичну допомогу.

Зокрема, Словаччина вже передала українським пілотам свої винищувачі МІГ-29. Також країни домовилися розпочати спільне виробництво нової 155-мм самохідної артилерійської установки.

 

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