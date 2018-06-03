Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

Президент Сирии посетит Северную Корею

НовостиПолитика    03.06.2018 - 21:24
Фото: Башар Асад (facebook.com/SyrianPresidency)
Фото: Башар Асад (facebook.com/SyrianPresidency)

Сирия продолжит поддерживать политику правительства КНДР, заявил Асад

Президент Сирии Башар Асад встретится с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном во время своего официального визита в КНДР. Об этом сообщает Yonhap.

"Я убежден, что Ким Чен Ын достигнет победы и объединения двух Корей. Я планирую посетить Северную Корею и встретиться с Ким Чен Ыном", - заявил Асад во время церемонии вручения верительных грамот новому послу КНДР в Сирии.

Кроме того, Асад отметил, что Сирия продолжит поддерживать политику правительства КНДР, а также усилит дружеские отношения между странами.

Напомним, ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп встретится с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном 12 июня. 

США ищут способ оплаты проживания для Ким Чен Ына на время саммита Трамп: саммит США-КНДР 12 июня состоится
Теги публикации: КНДР, Сирия  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
В Киеве разгромили торговый центр и закрыли "Ашан": все подробности
"Такой молодой": умер известный украинский хореограф
"Пиар любой ценой": Снежана Егорова уволилась с телеканала "Прямий" из-за неприятного инцидента
"Был моим учителем": MONATIK выразил соболезнования о смерти друга-хореографа
On Top