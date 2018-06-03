Президент Сирии посетит Северную Корею

Сирия продолжит поддерживать политику правительства КНДР, заявил Асад

Президент Сирии Башар Асад встретится с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном во время своего официального визита в КНДР. Об этом сообщает Yonhap.

"Я убежден, что Ким Чен Ын достигнет победы и объединения двух Корей. Я планирую посетить Северную Корею и встретиться с Ким Чен Ыном", - заявил Асад во время церемонии вручения верительных грамот новому послу КНДР в Сирии.

Кроме того, Асад отметил, что Сирия продолжит поддерживать политику правительства КНДР, а также усилит дружеские отношения между странами.

Напомним, ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп встретится с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном 12 июня.