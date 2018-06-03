Президент Сирії зустрінеться з лідером Північної Кореї

Сирія продовжить підтримувати політику уряду КНДР, заявив Асад

Президент Сирії Башар Асад зустрінеться з лідером Північної Кореї Кім Чен Ином під час свого офіційного візиту в КНДР. Про це повідомляє Yonhap.

"Я переконаний, що Кім Чен Ин досягне перемоги і об'єднання двох Корей. Я планую відвідати Північну Корею і зустрітися з Кім Чен Ином", - заявив Асад під час церемонії вручення вірчих грамот новому послу КНДР в Сирії.

Крім того, Асад зазначив, що Сирія продовжить підтримувати політику уряду КНДР, а також посилить дружні відносини між країнами.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп зустрінеться з лідером Північної Кореї Кім Чен Ином 12 червня.