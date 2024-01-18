ua en ru
Чт, 18 січня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Президент Швейцарії відповіла на критику Москви щодо підготовки до "саміту миру"

Швейцарія, Четвер 18 січня 2024 21:46
UA EN RU
Президент Швейцарії відповіла на критику Москви щодо підготовки до "саміту миру" Фото: президент Швейцарії Віола Амхерд (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Президентка Швейцарії Віола Амхерд відреагувала на критику Російської Федерації з приводу підготовки до майбутнього мирного саміту щодо України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Swissinfo.

"Швейцарія завжди на стороні міжнародного гуманітарного права", - сказала Амхерд.

Зазначимо, що 16 січня Російська Федерація заявила, що мирний саміт щодо України, над яким Київ та Берн працюють з понеділка, нібито є "безглуздим і шкідливим".

Проте Амхерд розкритикувала цю заяву та заявила, що Швейцарія знаходиться на правильній стороні.

"Коли ви знаходитесь на боці цивільного населення, ви знаходитесь на правильній стороні", - сказала вона.

Крім цього Амхерд додала, що вже провела в Давосі близько двох десятків зустрічей та консультацій, які показали, як високо міжнародною спільнотою цінуються зусилля Швейцарії в галузі надання Україні екстреної допомоги, а також у сфері гуманітарного розмінування.

Глобальний "саміт миру"

Під час виступу на саміті G20 у листопаді 2022 року президент України Володимир Зеленський запропонував формулу миру, щоб зупинити російське повномасштабне вторгнення.

В понеділок, 15 січня, стало відомо, що українська та швейцарська команди розпочинають підготовку до проведення глобального "саміту миру" на рівні лідерів держав-учасниць.

Наразі відомо, що Швейцарія обрала Женеву місцем проведення запланованого глобального саміту щодо запропонованої Україною "формули миру".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Швейцарія
NEWS
Україна найближчими тижнями отримає від Франції шість САУ Caesar
Україна найближчими тижнями отримає від Франції шість САУ Caesar
DAILY
Конфлікт Ірану з Пакистаном. Чи загрожує світові нова велика війна на Сході
Мілан Лєлічзаступник головного редактора РБК-Україна Конфлікт Ірану з Пакистаном. Чи загрожує світові нова велика війна на Сході