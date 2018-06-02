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Президент Сербии сравнил признание Крыма частью РФ с "выстрелом в ногу"

НовостиПолитика    02.06.2018 - 09:19
Фото: Александр Вучич (predsednik.rs)
Фото: Александр Вучич (predsednik.rs)

Пророссийский политик объяснил, почему Белград отказывается признать аннексию Крыма

Президент Сербии Александр Вучич считает, что признание Белградом оккупированного Крыма частью Российской Федерацией можно сравнить с "выстрелом себе в ногу". Такое мнение он выразил в интервью французскому изданию Le Monde.

"Мы не признали Крым частью России. Если бы мы это сделали, это бы означало, что мы поддерживаем независимость Косово. Но поставьте себя на наше место. Кто из постоянных членов Совета безопасности ООН поддерживает нашу территориальную целостность? Россия. Можем ли мы выстрелить себе в ногу?" - заявил Вучич.

Отметим, Вучич считается пророссийским политиком. В то же время в интервью он подчеркнул, что стремление Сербии вступить в Евросоюз не противоречат курсу на дружбу с Россией.

Напомним, ранее сообщалось, что Служба безопасности Украины предотвратила продажу календарей к ЧМ-2018 с Крымом в составе России.  

 

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Теги публикации: Российская Федерация, Крым, Сербия  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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