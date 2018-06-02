Президент Сербії порівняв визнання Криму частиною РФ з "пострілом в ногу"

Проросійський політик пояснив, чому Белград відмовляється визнати анексію Криму

Президент Сербії Олександр Вучич вважає, що визнання Белградом окупованого Криму частиною Російською Федерацією можна порівняти з "пострілом собі у ногу". Таку думку він висловив в інтерв'ю французькому виданню Le Monde.

"Ми не визнали Крим частиною Росії. Якби ми це зробили, це б означало, що ми підтримуємо незалежність Косова. Але поставте себе на наше місце. Хто з постійних членів Ради безпеки ООН підтримує нашу територіальну цілісність? Росія. Чи можемо ми вистрілити собі в ногу?" - заявив Вучич.

Зазначимо, Вучич вважається проросійським політиком. У той же час в інтерв'ю він підкреслив, що прагнення Сербії вступити в Євросоюз не суперечать курсу на дружбу з Росією.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Служба безпеки України попередила продаж календарів до ЧС-2018 з Кримом у складі Росії.