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Президент о реформировании Конституционного суда: это будет война

Автор: Валерия Полищук

Президент Владимир Зеленский заявил, что реформирование Конституционного суда Украины будет войной. Поскольку в нашей стране все реформы проходят через войну.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью президента изданию "Сегодня".

"Это будет война, но у нас через войну все реформируется. Будем, значит, воевать. Я этого не боюсь и хочу это довести до реального, в хорошем смысле слова, конца - чтобы был иной, прозрачный суд", - заявил он.

При этом он добавил, что украинцы должны понимать, что судебное решение в любом случае будет справедливым.

"Я хочу уважать суд. Хочу знать, если что-то случится и будут нарушены мои права, если я даже просто скажу: смотри, я на тебя подам в суд... Человек должен понимать, что будет справедливое судебное решение, и человек будет защищен. Поэтому суд мы должны уважать - а они (судьи, - ред.) должны это заслужить", - заявил глава государства.

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Владимир ЗеленскийКонституционный суд Украины