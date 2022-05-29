Главарь Приднестровья отправил в отставку "правительство": при чем здесь Украина

Самопровозглашенный "президент" Приднестровья Вадим Красносельский отправил в отставку правительство из-за срыва всеобщей мобилизации в псевдо-республике.
Как сообщает РБК-Украина, об этом в комментарии изданию "Думская" заявил спикер Одесской ОВА Сергей Братчук.
Он рассказал, что отставка "правительства" Приднестровья прежде всего связана с тем, что самопровозглашенные чиновники полностью провалили всеобщую мобилизацию, на которой настаивала Москва.
"Желающих воевать там почему-то не нашлось", - рассказал Братчук.
Напомним, ранее стало известно, что в так называемом Приднестровье российские военные получили задачу восстановить военный аэродром и технику в Тирасполе.
Также мы писали, что российские военные сообщили о новом - желтом уровене опасности в Приднестровье. До этого в регионе был объявлен красный уровень опасности.
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