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Президент Польши призвал ЕС усилить санкции против России

Автор: Андрей Козловский

Президент Польши Анджей Дуда недоволен арестом российского оппозиционера Алексея Навального в Москве и действиями силовиков во время акций протеста 23 января. Он призвал Европейский Союз усилить санкции в отношении России.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

По словам Дуды, единственный способ избежать конфликта - это заставить придерживаться международного права.

"Единственный способ сделать это без винтовок, пушек и бомб - с помощью санкций. Поэтому мы готовы помочь достичь консенсуса по этому вопросу", - сказал президент.

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Он также добавил, что верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель должен пересмотреть свои намерения относительно визита в Россию в следующем месяце, если Кремль не освободит Навального.

Напомним, 17 января оппозиционер Алексей Навальный был задержан в московском аэропорту "Шереметьево". Он вернулся из Германии, где находился около пяти месяцев из-за отравления "Новичком" в российском Томске.

18 января в отделении полиции Химок арестовали Алексея Навального. Он был взят под стражу до 15 февраля.

После этого, 23 января во многих городах Российской Федерации прошли масштабные акции протеста в поддержку оппозиционера. Тогда силовики задержали почти 3,3 тысячи человек. Больше всего - в Москве и Санкт-Петербурге.

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