Президент подписал закон о внесении лиц в инвалидных колясках к участникам дорожного движения

Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 12 декабря, подписал закон "О внесении изменений в закон Украины "О дорожном движении" относительно организации дорожного движения для лиц, передвигающихся в креслах колесных". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прес-службу Офиса президента.

Целью документа является защита прав на безопасное движение представителей маломобильных групп населения, в частности лиц с инвалидностью в креслах колесных.

В настоящее время люди в креслах колесных с двигателем не являются участниками дорожного движения, поэтому фактически лишены права на безопасное движение.

Этот документ дополняет закон "О дорожном движении" статьей 19-1, в которой предусмотрены основные права и обязанности лиц, которые движутся в креслах колесных.

Закон приближает к европейским стандартам отношения в сфере обеспечения безопасности дорожного движения. Согласно Европейскому соглашению (Женева, 1971), что дополняет Конвенцию о дорожном движении, открытую для подписания в Вене 8 ноября 1968 года, к пешеходам приравниваются лица, которые перемещаются в инвалидных колясках, приводимых в движение ими самими или двигающиеся со скоростью пешехода. В то же время такие люди имеют право в любом случае двигаться по проезжей части дороги.

Закон вступает в силу на следующий день после опубликования и вводится в действие через шесть месяцев.

Напомним, 3 декабря Верховная рада приняла во втором чтении законопроект №7486 "О внесении изменений в закон "О дорожном движении" об организации дорожного движения для лиц, которые движутся в креслах колесных". Тогда за документ проголосовали 350 парламентариев.

Согласно документу, колесные кресла должны быть оборудованы светоотражающими устройствами, а при движении в темное время суток по краю проезжей части дороги, улицы или на обочине - внешними световыми приборами.