Президент подписал указ об упрощении работы центров админуслуг

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, согласно которому Кабмин должен обеспечить постепенный перевод отдельных публичных услуг в электронную форму, а также упростить процедуру предоставления услуг и внедрить механизм контроля. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента

Соответствующий указ №647/2019 был обнародован 4 сентября.

Согласно указу "О некоторых мерах по обеспечению предоставления качественных публичных услуг", правительство должно изменить деятельность центров предоставления админуслуг (ЦПАУ).

Кроме того, планируется направлять часть оплаты за предоставление админуслуг на материально-техническое обеспечение деятельности центров и вознаграждение администраторам таких центров.

Предлагается также использовать для консультаций физ- и юрлицами "горячие линии", "чат-боты", электронные базы типовых вопросов и ответов по наиболее популярным публичным услугам.

Чтобы упростить работу центров, предлагается отменить бумажную форму заявления, если необходимые сведения есть в электронном виде или в документах, которые подает человек.

В указе президент предлагает предоставлять отдельные админуслуги в автоматическом режиме, по желанию субъекта отправлять результаты обращения при помощи курьерской связи.

Планируется также внедрить механизм предоставления комплексной электронной услуги, связанной с оформлением права на земельный участок.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что президент Украины Владимир Зеленский зарегистрировал в Верховной раде законопроект №2059 "О внесении изменений в Уголовный кодекс Украины об уголовной ответственности за незаконную добычу янтаря или перемещения его через таможенную границу Украины".