Президент поручил подготовить законопроект о введении моратория на проверки ФЛП

Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Также президент поручил Кабмину обеспечить создание совета по вопросам развития малого и среднего бизнеса

Президент Украины Владимир Зеленский поручил Кабинету министров Украины подготовить законопроект о введении двухлетнего моратория на проведение проверок физических лиц - предпринимателей (ФЛП) по соблюдению ими порядка применения регистраторов расчетных операций и смягчения ответственности этих лиц за нарушение ими установленного порядка представления в контролирующие органы отчетности, связанной с применением РРО. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

Также должны быть приняты необходимые меры для обеспечения прозрачных и необременительных процедур регистрации расчетных операций при реализации товаров и услуг через интернет и проведение разъяснений о порядке применения таких процедур.

Отмечается, что президент подписал указ № 761/2019 "О неотложных мерах по обеспечению благоприятных условий для деятельности физических лиц - предпринимателей", который направлен на улучшение условий для развития предпринимательства, осуществляемый физическими лицами предпринимательской деятельности.

Согласно документу, Кабмин также должен обеспечить создание Координационного совета по вопросам развития малого и среднего предпринимательства с привлечением к его работе представителей общественных организаций, представляющих интересы малого бизнеса. И в двухнедельный срок с участием Совета должны быть разработаны и внесены на рассмотрение Рады законопроекты, направленные на либерализацию условий и критериев отнесения физических лиц - предпринимателей к первой группе упрощенной системы налогообложения, учета и отчетности, в частности путем установления большего размера предельного объема их дохода в течение календарного года, предоставление им права использовать труд наемных лиц, а также расширение перечня видов деятельности, которые могут осуществлять такие субъекты хозяйствования.

Кроме того, с 1 января 2020 года должна быть обеспечена возможность тестирования налогоплательщиками при осуществлении расчетных операций бесплатного программного решения для использования такими плательщиками программных регистраторов расчетных операций.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский инициировал введение моратория на проверки физических лиц-предпринимателей (ФЛП) всех категорий, кроме "рисковых", сроком на два года. При этом Зеленский отметил, что условия ведения бизнеса для малых предпринимателей необходимо улучшать.

Согласно документу, Кабинет министров Украины должен обеспечить создание Координационного совета по вопросам развития малого и среднего предпринимательства с привлечением к его работе представителей общественных организаций, представляющих интересы малого бизнеса.

В двухнедельный срок с участием упомянутой Совета должны быть разработаны и внесены на рассмотрение Верховной рады законопроекты, направленные на либерализацию условий и критериев отнесения физических лиц - предпринимателей к первой группе упрощенной системы налогообложения, учета и отчетности, в частности путем установления большего размера предельного объема их дохода в течение календарного года, предоставление им права использовать труд наемных лиц, а также расширение перечня видов деятельности, которые могут осуществлять такие субъекты хозяйствования.

Также должен быть подготовлен законопроект о введении двухлетнего моратория на проведение проверок ФЛП (кроме осуществляющих высокорентабельные виды деятельности с существенными рисками уклонения от налогообложения) по соблюдению ими порядка применения регистраторов расчетных операций и смягчения ответственности этих лиц за нарушение ими установленного порядка представления в контролирующие органы отчетности, связанной с применением РРО.

Кроме того, должны быть приняты необходимые меры для обеспечения прозрачных и необременительных процедур регистрации расчетных операций при реализации товаров и услуг через интернет и проведение разъяснений о порядке применения таких процедур.

С 1 января 2020 года должна быть обеспечена возможность тестирования налогоплательщиками при осуществлении расчетных операций бесплатного программного решения для использования такими плательщиками программных регистраторов расчетных операций.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский инициировал введение моратория на проверки физических лиц-предпринимателей (ФЛП) всех категорий, кроме "рисковых", сроком на два года. При этом Зеленский отметил, что условия ведения бизнеса для малых предпринимателей необходимо улучшать.