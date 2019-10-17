Президент доручив підготувати законопроект про введення мораторію на перевірки ФОП

Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Також президент доручив Кабміну забезпечити створення ради з питань розвитку малого та середнього бізнесу

Президент України Володимир Зеленський доручив Кабінету міністрів України підготувати законопроект про введення дворічного мораторію на проведення перевірок фізичних осіб - підприємців (ФОП) щодо дотримання ними порядку застосування реєстраторів розрахункових операцій та пом'якшення відповідальності цих осіб за порушення ними встановленого порядку подання контролюючі органи звітності, пов'язаної із застосуванням РРО. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Офісу президента.

Також повинні бути прийняті необхідні заходи для забезпечення прозорих і необтяжливих процедур реєстрації розрахункових операцій при реалізації товарів і послуг через інтернет та проведення роз'яснень про порядок застосування таких процедур.

Наголошується, що президент підписав указ № 761/2019 "Про невідкладні заходи із забезпечення сприятливих умов для діяльності фізичних осіб - підприємців", який спрямований на покращення умов для розвитку підприємництва, що здійснюється фізичними особами підприємницької діяльності.

Згідно з документом, Кабмін також повинен забезпечити створення Координаційної ради з питань розвитку малого і середнього підприємництва із залученням до його роботи представників громадських організацій, що представляють інтереси малого бізнесу. І у двотижневий строк за участю Ради повинні бути розроблені та внесені на розгляд Ради законопроекти, спрямовані на лібералізацію умов та критеріїв віднесення фізичних осіб - підприємців до першої групи спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності, зокрема шляхом встановлення більшого розміру граничного обсягу доходу протягом календарного року, надання їм права використовувати працю найманих осіб, а також розширення переліку видів діяльності, які можуть здійснювати такі суб'єкти господарювання

Крім того, з 1 січня 2020 року повинна бути забезпечена можливість тестування платниками податків при здійсненні розрахункових операцій безкоштовного програмного рішення для використання такими платниками програмних реєстраторів розрахункових операцій.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський ініціював введення мораторію на перевірки фізичних осіб-підприємців (ФОП) усіх категорій, крім "ризикових", строком на два роки. При цьому Зеленський зазначив, що умови ведення бізнесу для малих підприємців необхідно покращувати.

Згідно з документом, Кабінет міністрів України має забезпечити створення Координаційної ради з питань розвитку малого і середнього підприємництва із залученням до його роботи представників громадських організацій, що представляють інтереси малого бізнесу.

У двотижневий строк за участю згаданої Ради повинні бути розроблені та внесені на розгляд Верховної ради законопроекти, спрямовані на лібералізацію умов та критеріїв віднесення фізичних осіб - підприємців до першої групи спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності, зокрема шляхом встановлення більшого розміру граничного обсягу доходу протягом календарного року, надання їм права використовувати працю найманих осіб, а також розширення переліку видів діяльності, які можуть здійснювати такі суб'єкти господарювання

Також повинен бути підготовлений законопроект про введення дворічного мораторію на проведення перевірок ФОП (крім здійснюють високорентабельні види діяльності з істотними ризиками ухилення від оподаткування) щодо дотримання ними порядку застосування реєстраторів розрахункових операцій та пом'якшення відповідальності цих осіб за порушення ними встановленого порядку подання контролюючі органи звітності, пов'язаної із застосуванням РРО

Крім того, повинні бути вжиті необхідні заходи для забезпечення прозорих і необтяжливих процедур реєстрації розрахункових операцій при реалізації товарів і послуг через інтернет та проведення роз'яснень про порядок застосування таких процедур.

З 1 січня 2020 року повинна бути забезпечена можливість тестування платниками податків при здійсненні розрахункових операцій безкоштовного програмного рішення для використання такими платниками програмних реєстраторів розрахункових операцій.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський ініціював введення мораторію на перевірки фізичних осіб-підприємців (ФОП) усіх категорій, крім "ризикових", строком на два роки. При цьому Зеленський зазначив, що умови ведення бізнесу для малих підприємців необхідно покращувати.