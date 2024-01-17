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Президент Південної Кореї жорстко відреагував на погрози Кім Чен Ина

Південна Корея , Середа 17 січня 2024 13:17
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Президент Південної Кореї жорстко відреагував на погрози Кім Чен Ина Фото: президент Південної Кореї Юн Сук Йоль (GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

Президент Південної Кореї Юн Сук Йоль пообіцяв покарання для КНДР "у кілька разів сильніше" у випадку, якщо вона здійснить провокацію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yohnap.

Дана ситуація склалась на тлі заяв лідера Північної Кореї Кім Чен Ина про необхідність визначення південних сусідів, як "головного і незмінного ворога".

Під час засідання парламенту в понеділок Кім Чен Ин виступив із закликом переглянути конституцію країни, щоб кодифікувати нове визначення Південної Кореї та зобов’язання Північної Кореї "повністю окупувати" південнокорейську територію в разі війни.

На дану заяву різко відреагував піденнокорейський президент Юн Сук Йоль. Він підкреслив, що нинішній уряд Південної Кореї відрізняється від будь-якого іншого.

"Наші збройні сили мають переважний потенціал реагування. Якщо Північна Корея спровокує нас, ми покараємо їх у кілька разів сильніше»", - наголосив Юн.

Він зауважив, що Кім Чен Ин здійснив "політичну провокацію", коли сказав, що не визнаватиме північну розмежувальну лінію, яка є фактичним кордоном між країнами.

"Звичайна тактика замаскованого миру, яка погрожує вибором між війною і миром, більше не працюватиме. Фальшивий мир, який ми заробляємо, піддавшись загрозам провокацій, тільки піддасть нашу безпеку ще більшій небезпеці", - додав президент Південної Кореї.

Політика КНДР стосовно Південної Кореї

Як ми повідомляли напередодні, КНДР планує оновити статус Південної Кореї у конституції.

Перед цим Кім Чен Ин назвав Південну Корею головним ворогом та пригрозив "перетворити її на попіл".

Раніше ми писали, що КНДР знову запустила балістичну ракету. В Європейському Союзі рішуче засудили цей запуск.

Як живе КНДР під ковпаком диктатури та чому не ладнають дві Кореї - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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