Президент Южной Кореи предложил Пхеньяну переговоры
Президент Южной Кореи Юн Сок Йоль предложил создать рабочий консультативный орган с Северной Кореей для обсуждения путей ослабления напряженности и возобновления экономического сотрудничества, изложив свое видение объединения соседей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
В своей речи ко Дню национального освобождения, посвященной 79-й годовщине независимости Японии от колониального правления 1910-1945 годов после Второй мировой войны, Юн заявил, что готов начать политическое и экономическое сотрудничество, если Северная Корея "сделает всего один шаг" к денуклеаризации.
Юн сказал, что запуск межкорейской рабочей группы может помочь снять напряженность и решить любые вопросы, начиная от экономического сотрудничества до обмена людьми и воссоединения семей, разделенных Корейской войной 1950-53 годов.
"Мы начнем политическое и экономическое сотрудничество в тот момент, когда Северная Корея сделает лишь один шаг к денуклеаризации. Диалог и сотрудничество могут привести к существенному прогрессу в межкорейских отношениях", – сказал он.
Напомним, недавно Кабинет министров Южной Кореи утвердил президентский указ о создании нового военного командования, которое начнет функционировать в конце этого года. Командование будет отвечать за стратегические операции и направлено на усиление сдерживания растущих военных угроз со стороны Северной Кореи.
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