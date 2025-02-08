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Президент підтримав зменшення боргової кризи в енергетиці

Фото: президент Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Юлія Бойко

Президент Володимир Зеенський підписав законопроєкт №9381, яким передбачається скорочення заборгованості компанії Укренерго на енергоринку на 13 млрд грн.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на сайт парламенту.

Раніше очільник "Укренерго" Олексій Брехт заявляв, що компанія очікує набуття чинності даного закону, щоб направити 13 млрд зекономлених коштів від диспетчеризації на погашення боргів на балансуючому ринку, перед ДП "Гарантований покупець" та малими домашніми СЕС.

Як повідомлялося, в Українській вітроенергетичній асоціації підкреслюють, що інвестори в зелену енергетику фіксують поліпшення ситуації з боргами за раніше згенеровану електроенергію і очікують, що держава забезпечить їх повну виплату для прискореного будівництва нових електростанцій.

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Володимир Зеленський