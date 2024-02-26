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Президент Павел дозволив 20 громадянам Чехії воювати проти Росії в лавах ЗСУ

Архівне фото: президент Чехії Петр Павел (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Поточне керівництво Чехії дозволило 20 своїм громадянам вступити до лав ЗСУ і воювати проти російської агресії.

Про це заявив президент Чехії Петр Павел, повідомляє РБК-Україна з посиланням на TV Nova.

За його словами, загалом він розглянув 76 заявок на приєднання до Збройних сил України. 20 із них Павло схвалив, ще 56 заявок було відхилено на підставі рекомендацій міністерств оборони та внутрішніх справ.

За словами глави держави, причиною відхилення заяв про допуск до служби у ЗСУ стала невідповідність претендентів поставленим критеріям. 

Попередник нинішнього президента Мілош Земан видав із 24 лютого 2022 року громадянам країни 132 дозволи приєднатися до ЗСУ.

У Силах оборони України воюють іноземні громадяни

Нещодавно президент України Володимир Зеленський підписав указ, який дозволяє служити в Нацгвардії іноземцям та особам без громадянства.

На початку лютого стало відомо, що в боротьбі за Україну на полі бою загинули двоє добровольців із Грузії, які воювали ще з 2014 року.

А минулого тижня в боях із російськими окупантами загинув доброволець із Литви Тадас Тумас.

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