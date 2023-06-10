Президент ПАР розповів главі Китаю про африканську мирну ініціативу

Президент ПАР Сіріл Рамафоса поінформував главу Китаю Сі Цзіньпіна про майбутній візит африканських лідерів у Росію та Україну з метою припинення військових дій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

У заяві йдеться, що Рамафоса сказав Сі, що він взяв до відома мирний план, запропонований Китаєм, і підтвердив підтримку африканськими лідерами ініціатив, спрямованих на мирне вирішення конфлікту.

"Голова Сі Цзіньпін високо оцінив ініціативу африканського континенту і визнав вплив конфлікту на людські життя і продовольчу безпеку в Африці", - йдеться в заяві президента ПАР.

Мирний план Китаю

Влада Китаю відмовилася засудити повномасштабне вторгнення Росії в Україну. При цьому Пекін продовжує вести діалог та співпрацю з Москвою. Наприклад, торгівля між країнами після початку вторгнення до України продовжує зростати.

Також Китай на початку 2023 року оприлюднив свій "мирний план" щодо війни РФ проти України. Його вже розкритикували офіційні представники нашої країни, оскільки там немає обов'язкового виведення окупаційних військ до переговорів.

Африканський мирний план

16 травня Рамафоса оголосив про африканський мирний план, деталі якого не були оприлюднені. Мирний план також підтримують лідери Сенегалу, Уганди, Єгипту, Республіки Конго та Замбії.

Раніше лідери африканських країн наголосили на зацікавленості Африки в роботі з припинення війни через його величезний негативний вплив на африканські країни та інші держави світу.

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