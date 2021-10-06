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Президент одобрил закон об индустриальных парках: что предлагает документ

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Киев, Среда 06 октября 2021 19:42
Президент одобрил закон об индустриальных парках: что предлагает документ Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Президент Владимир Зеленский подписал закон об индустриальных парках. Одобренный главой государства законопроект предусматривает введение стимулов для инвесторов в индустриальные парки в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Кабмина.

Какие стимулы предлагает закон:

  • полная или частичная компенсация процентной ставки по кредитам на обустройство индустриальных парков;
  • возможность в индустриальном парке заниматься переработкой промышленных и/или бытовых отходов;
  • уменьшена минимальная площадь индустриального парка с 15 до 10 га и увеличен верхний предел с 700 до 1000 га;
  • строительство, реконструкция и ремонт инженерно-транспортной инфраструктуры;
  • обустройство (благоустройство) площадок индустриальных парков;
  • разрешено размещать в индустриальном парке проекты, направленные на стимулирование экономического роста общин.

В течение ближайших лет правительство хочет построить инфраструктуру для 25-ти индустриальных парков на территории Украины.

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