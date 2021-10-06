Президент одобрил закон об индустриальных парках: что предлагает документ
Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Президент Владимир Зеленский подписал закон об индустриальных парках. Одобренный главой государства законопроект предусматривает введение стимулов для инвесторов в индустриальные парки в Украине.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Кабмина.
Какие стимулы предлагает закон:
- полная или частичная компенсация процентной ставки по кредитам на обустройство индустриальных парков;
- возможность в индустриальном парке заниматься переработкой промышленных и/или бытовых отходов;
- уменьшена минимальная площадь индустриального парка с 15 до 10 га и увеличен верхний предел с 700 до 1000 га;
- строительство, реконструкция и ремонт инженерно-транспортной инфраструктуры;
- обустройство (благоустройство) площадок индустриальных парков;
- разрешено размещать в индустриальном парке проекты, направленные на стимулирование экономического роста общин.
В течение ближайших лет правительство хочет построить инфраструктуру для 25-ти индустриальных парков на территории Украины.