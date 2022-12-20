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Президент Німеччини закликав главу Китаю вплинути на Путіна

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Німеччина, Вівторок 20 грудня 2022 18:45
Президент Німеччини закликав главу Китаю вплинути на Путіна Фото: президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр (GettyImages)
Автор: Каріна Левицька

Сьогодні, 20 грудня, під час телефонної розмови німецький президент Франк-Вальтер Штайнмаєр звернувся до президента Китаю Сі Цзіньпіна з проханням використати свій вплив на Володимира Путіна для завершення війни в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

"Попросив Сі використати свій вплив на Росію та вплинути на Путіна в цьому сенсі", йдеться у заяві Штайнмаєра.

Німецький президент також підкреслив "спільний інтерес Китаю та Європи в припиненні війни" за умови виведення російських військ та подякував главі Китаю "за чітке неприйняття ядерних загроз з боку Росії".

За даними видання Штайнмаєр під час розмови підтвердив рішучість Німеччини продовжувати підтримку України. Він сказав, що Європа не відступить від своїх дій через російські погрози, навпаки вона вжила запобіжних заходів проти енергетичної кризи.

"Путін принципово прорахувався", - сказав президент Німеччини.

Він також додав, що російська агресія зміцнила обороноздатність України та згуртованість Європи.

Нагадаємо, китайський лідер Сі Цзіньпін сьогодні заявив, що затягування та ускладнення російського вторгнення в Україну не відповідають інтересам жодної зі сторін, які беруть участь у війні.

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